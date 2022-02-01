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Политолог Евгений Сатановский призвал США отказаться от использования химического оружия в случае начала войны на территории Донбасса. Он упомянул, что в период Второй мировой войны его не применяли фашисты, так как осознавали, чем чревата подобная атака. Попытка использования химического оружия будет жестко пресечена со стороны России, подчеркнул Сатановский.
Заметим, что разведка народных республик отмечает новые случаи появления иностранных наемников в черте разграничения сторон с опасными химическими веществами. Америку сотрут в порошок, если подобная попытка будет предпринята, отметил политолог.
«Это будет тотальное уничтожение США, поскольку ни одна из стран мира не примирится с тем, что Вашингтон решился на применение химической атаки», — заключил эксперт.
Недавние заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки указывает на то, что в скором времени США могут задействовать химоружие в Донбассе, чтобы в этом обвинить Россию, сказал политолог. Он также отметил, что США любят переписывать историю и забывать о событиях, которые они совершили, пишет sibkray.ru.
Сатановский выразил надежду на то, что Вашингтон одумается и перестанет манипулировать Киевом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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