Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе

Сегодня, 12:44

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Зеленский заявил Джонсону, что будет не война Украины с Россией, а война в Европе
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности европейских стран противостоять «российской агрессии», в случае если РФ осуществит полномасштабное наступление на Украину. Глава страны отметил, что война между Россией и Украиной однозначно не будет иметь вид локального конфликта, поскольку страны ЕС также будут отстаивать свою безопасность на фоне российской угрозы. Об этом пишет «Свободная Пресса».

В ходе пресс-конференции по итогам беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном президент Украины Владимир Зеленский озвучил перспективу эскалации конфликта между РФ и Украиной. Политик отметил, что европейские страны готовы моментально включиться в борьбу за целостность и независимость, в случае если Россия станет инициатором войны. 

«Я прямо говорю: противостояние между Киевом и Москвой не будет локальным, и не ограничится территорией Украины. Это будет полномасштабная, и вероятно жестокая война в Европе, потому что ни одна из европейских стран не намерена отдавать свои территории и своих людей», - заявил Владимир Зеленский. 

Президент добавил, что украинские войска находятся в состоянии полной боевой готовности, и имеют все ресурсы для отстаивания целостности государственных границ и отражению атак российской армии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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