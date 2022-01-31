Валерий Шапошников не пускает семью на улицу из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой может быть война на Украине. По его мнению, любая опасная военная провокация в Донбассе либо у границ Крыма будет жестко пресечена Россией.
Он уверен, что до масштабной войны не дойдет. Но все же, если Киев пойдет на применение химического оружия, тогда будет очень серьезный ответ.
«Я абсолютно уверен, что никакой войны не будет. Кроме одного случая - если не будет устроена провокация, на Донбассе или на границе с Крымом, с применением химического оружия. Тогда мы вмешаемся, и вмешаемся не по-детски», – заявил Баранец.
Он добавил, что военный потенциал России и Украины даже сравнивать бессмысленно. О том, что украинская армия слабее, по его словам, знает даже «сопливый киевский школьник». Если начнется война, то Украина понесет серьезные потери, которые будут несравнимы с масштабами утрат России, уверен Баранец.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Смольный не выполнил свои обещания по уборке снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил депутат муниципального...Подробнее
Представители администрации губернатора Петербурга Александра Беглова пообещали разобраться с проблемами при вывозе...Подробнее
Система получения контрактов на уборку снега управляющими компаниями должна быть изменена. Такое заявление сделал...Подробнее
Юная девушка перед падением была на балконе с двумя подругами. Во время вечеринки с друзьями, в доме на Загорьевской...Подробнее
После этих выходных, с первого дня февраля, специалисты предупреждают о возможном падении российского рубля:...Подробнее
Отсутствие комплексной политики Смольного привело к оттоку молодежи из Санкт-Петербурга, о чем свидетельствует...Подробнее
С 1 февраля расходы пенсионеров снова вырастут, уверен пенсионный эксперт Сергей Власов. Он рассказал, из-за чего...Подробнее
В Китае уверены, что их истребитель J-20 намного лучше российского истребителя пятого поколения Cу-57, и, к тому же, на...Подробнее
Великобритания активизировала элитные части ВС из-за образования «украинского кризиса». Эксперты отмечают, что режим...Подробнее
Многих россиян ждет денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. Получить такую выплату возможно уже в феврале. По...Подробнее
Комментировать