Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, какой может быть война на Украине. По его мнению, любая опасная военная провокация в Донбассе либо у границ Крыма будет жестко пресечена Россией.

Он уверен, что до масштабной войны не дойдет. Но все же, если Киев пойдет на применение химического оружия, тогда будет очень серьезный ответ.

«Я абсолютно уверен, что никакой войны не будет. Кроме одного случая - если не будет устроена провокация, на Донбассе или на границе с Крымом, с применением химического оружия. Тогда мы вмешаемся, и вмешаемся не по-детски», – заявил Баранец.

Он добавил, что военный потенциал России и Украины даже сравнивать бессмысленно. О том, что украинская армия слабее, по его словам, знает даже «сопливый киевский школьник». Если начнется война, то Украина понесет серьезные потери, которые будут несравнимы с масштабами утрат России, уверен Баранец.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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