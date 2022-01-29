Аналитик «СП» Аксенов: Лондон рискует потерять Глазго в попытке отправить Путина в нокаут

Сегодня, 14:19

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Аналитик «СП» Аксенов: Лондон рискует потерять Глазго в попытке отправить Путина в нокаут
Военный обозреватель Сергей Аксенов

Военный обозреватель Сергей Аксенов сообщил о рискованных действиях Великобритании, которые могут привести к потере Шотландии — именно рискованные действия премьер-министра Бориса Джонсона способны привести к независимости Глазго. Об этом информирует «Свободная Пресса».

Согласно заявлению эксперта Сергея Аксенова, стремление Великобритании ввести новые антироссийские санкции станет толчком для Шотландии, которая может объявить о независимости. Известно, что ранее Эдинбург активно выступал против выхода из ЕС, тем самым противореча политике Великобритании — и есть вероятность, что Глазго будет более настойчивым в своем решении выйти из-под контроля Лондона. 

«Целью Британии является втянуть в провокации против России весь Евросоюз. Такую политику решительно не поддерживает Шотландия, которая видит, как Лондон превращается в коррумпированный центр. Сейчас наступает момент, когда шотландские депутаты могут покинуть Вестминстерский парламент, который уже находится на грани краха», - прокомментировал Сергей Аксенов. 

Эксперт добавил, что Шотландия всегда сохраняла идею о независимости, ориентируясь на европейский рынок и заключая выгодные контракты в ЕС. 

«Если Шотландия станет нейтральным государством, то она будет нацелена на сотрудничество, в том числе и с Россией. Поэтому Британия стремится спровоцировать обострение отношений между Россией и Евросоюзом, чтобы исключить появление у РФ новых союзников», - отметил Аксенов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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