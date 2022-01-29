Американцы впервые перебросили в Европу самолет мониторинга радиоактивного заражения

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Американцы перебросили в Европу свой единственный самолет мониторинга радиоактивного заражения. 30 января борт WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для сбора образцов из атмосферы в целях обнаружения ядерных взрывов, приземлился на территории Великобритании и сейчас находится на авиабазе Милденхолл. Как стало известно, самолет ВВС США уже выполнил первый полет у российских границ.
Появление WC-135 Constant Phoenix в Европе можно считать редким событием. Как правило, самолет специального назначения находится в районе Корейского полуострова, где ведет наблюдение за Северной Кореей. Прибытие в Европу этого борта обусловлено поиском мест развертывания российского ядерного вооружения, а также испытаниями ядерной ракеты «Буревестник». Предположительно, что США планируют провести мониторинг после российских учений ядерной триады «Гром-2022», пишет topwar.ru.
Ранее появилась информация о том, что в нынешнем году Россия может возобновить на архипелаге Новая Земля испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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