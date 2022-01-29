The Atlantic заявило о битве президента РФ Владимира Путина за будущее Запада

Сегодня, 13:14

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The Atlantic заявило о битве президента РФ Владимира Путина за будущее Запада
Фото из открытых источников

Американский обозреватель «The Atlantic» сообщил о вероятном плане президента РФ Владимира Путина по нивелированию авторитета Запада. Эксперты указали, что Кремль уже сейчас предпринимает активные шаги по укреплению своего влияния в Европе, и следующим его шагом будет попытка устранения Североатлантического блока. Об этом пишет «ИноСМИ».

Согласно исследованию журналистов издания «The Atlantic», активное наращивание военной силы РФ в перспективе будет направлено на завоевание стран Восточной Европы. Для того, чтобы укрепить свой авторитет в ЕС, Владимир Путин может как инициировать военный конфликт, так и создать искусственный геополитический кризис — для того, чтобы спровоцировать упадок Североатлантического альянса изнутри. 

Эксперты предполагают, что Москва попытается воспользоваться нестабильной политической ситуацией в США, чтобы полностью вытеснить Америку из Европу. 

«С этой целью Путин хочет инициировать договор, который бы признал Россию законным игроком в системе безопасности Европы. После этого Москва могла бы восполнить все потери, которые понесла в 1990-х годах, когда российские ВС были вынуждены вернуться в пределы своих границ. Российский президент будет всячески давить на Белый дом, пока Байден не согласится дать такое официальное соглашение от имени Европы», - прокомментировали эксперты. 

Также аналитики не исключили, что Путин может попытаться спровоцировать масштабный политический кризис в Европе, который бы бросил вызов основополагающим структурам западного альянса. 

«Путин всячески пытается выставить НАТО как устаревший военный элемент, и если в Европе поддержат его идеи, то вслед за нивелированием Североатлантического блока последует и упадок США», - указано в издании «The Atlantic».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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