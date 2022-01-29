Бутусов: ВСУ могут «разгромить» армию России

Вчера, 17:59

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Бутусов: ВСУ могут «разгромить» армию России
Фото из открытых источников

Военный журналист и обозреватель Юрий Бутусов заявил о преимуществе украинского военного арсенала над российским. По словам эксперта, армия РФ имеет массу уязвимых точек, в которые и будет направлена мощь ВСУ в случае эскалации реального конфликта между Россией и Украиной, передает «Московский Комсомолец».

Военный обозреватель Юрий Бутусов перечислил ряд условий, которые позволят украинской армии взять вверх над российскими военными. К числу преимуществ ВСУ эксперт причислил возможность быстрого наращивания численности пехоты, комплексное сотрудничество с разведслужбами НАТО, высокую оснащенность противотанковыми средствами и наличие нескольких единиц турецких беспилотников Bayraktar ТВ2. 

Бутусов указал, что несмотря на имеющиеся современные технологии, армия РФ имеет достаточно серьезные пробелы в своей военной силе — в частности, российская армия не сможет организовать блицкриг и быстрые наступательные операции из-за ряда недостатков. 

«Военные силы России не смогут осуществить наступательную операцию против ВСУ, даже с учетом применения авиационных ударов по нашим базам. Украинская армия имеет такое вооружение, которое нанесет российской стороне весомые потери, и в конечном счете обеспечит ВСУ полную победу над РФ», - заявил Юрий Бутусов. 

В то же время эксперт отметил, что украинская армия должна продолжать проходить обучение у западных инструкторов для того, чтобы постоянно совершенствоваться и наращивать мощь на фоне весьма вероятного противостояния с РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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