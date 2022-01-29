Правительство Дании подключилось к устрашению РФ поставками оружия на Украину

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Дания заявила о готовности поддержать Украину военной техникой и вооружением в случае войны с Россией.
Премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщая об этом в своем интервью газете Jyllands-Posten, отметила, что поведение Москвы «всерьез угрожает Европе» и создает реальные риски вооруженного конфликта. Поэтому, подчеркнула она, Киев может рассчитывать на всестороннюю поддержку Дании.
Поставками оружия и техники страна может не ограничиться. Фредериксен объявила, что правящие партии датского парламента заявили о готовности к введению антироссийских санкций для того, чтобы помочь Западу сдержать «агрессию» России.
Премьер добавила, что «беспрецедентные» санкции Дания непременно обрушит на РФ, если та «посмеет вторгнуться» на Украину.
«Россия должна выбрать диалог, а не конфронтацию. Но Запад всегда должен быть готовым к обратному», - заключила Фредериксен.
Запад, и это видно по свежим статьям зарубежной прессы, продолжает нагнетать обстановку вокруг украино-российского кризиса, пытаясь, невзирая на то, что Москва уже неоднократно заявляла о том, что в ее планах не значится вторжение ни на Украину, ни на территорию любого другого государства.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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