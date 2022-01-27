ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI, контролируемый США, рекомендовал находящимся на Украине иностранным гражданам покинуть страну не позднее 5 февраля в связи с высоким риском для жизни. После максимального уровня опасности «красный +» следует «черный», который присваивается в случае начала войны. Аналитики центра не приняли во внимание частичный отвод российских войск от границ Украины. Возможно, что ВСУ почувствовали себя более уверенными и приготовились начать полномасштабные боевые действия, пишет avia.pro .

Между тем источники в ДНР и ЛНР сообщают о том, что сейчас в Донбассе наблюдается высокая активность украинских военных. ВСУ стягивают боевую технику в районы линии столкновения, а также ведут обстрелы территорий непризнанных республик. Как стало известно, ПТРК, поставленные Великобританией и США в Украину, уже переданы подразделениям ВСУ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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