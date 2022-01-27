ICSI: из-за угрозы войны на Украине уровень опасности достиг максимального

Выплата по 5 тысяч рублей каждому пенсионеру с 1 февраля
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Уровень угрозы войныва Украине оценивается как максимально высокий. Международный центр стратегической разведки ICSI, контролируемый США, рекомендовал находящимся на Украине иностранным гражданам покинуть страну не позднее 5 февраля в связи с высоким риском для жизни. После максимального уровня опасности «красный +» следует «черный», который присваивается в случае начала войны. Аналитики центра не приняли во внимание частичный отвод российских войск от границ Украины. Возможно, что ВСУ почувствовали себя более уверенными и приготовились начать полномасштабные боевые действия, пишет avia.pro.
Между тем источники в ДНР и ЛНР сообщают о том, что сейчас в Донбассе наблюдается высокая активность украинских военных. ВСУ стягивают боевую технику в районы линии столкновения, а также ведут обстрелы территорий непризнанных республик. Как стало известно, ПТРК, поставленные Великобританией и США в Украину, уже переданы подразделениям ВСУ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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