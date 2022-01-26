Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»

Сегодня, 13:34

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Александр Лукашенко назвал сумму, которую выделили на «разрушение Белоруссии»
Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего обращения к народу страны и Национальному собранию, прямая трансляция которого ведется на YouTube, назвал сумму, которые недоброжелатели выделили «на разрушение Белоруссии».

По его словам, речь о более чем 6 миллиардах долларов. Средства были выделены западными странами.

«Уже точно известно: на разрушение Беларуси было брошено более 6 миллиардов долларов. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда», — пояснил Лукашенко.

«Бацька» рассказал, что свободная и процветающая Беларусь шла вразрез с планами многих геополитических стратегов Запада. Поэтому ее попытались расшатать изнутри посредством цветных революций.

Лукашенко отметил, что митинги в 2020 году, которые охватили страну сразу после президентских выборов, готовились по нескольким направлениям сразу. Запад фактически устроил жителям Белоруссии идеологическую экспансию, обещая «европейскую идиллию».

На это выделялись огромные средства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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