Эксперт: Россия «откроет карты» и признает ДНР и ЛНР

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Военный обозреватель Шурыгин считает, что в ближайшее время Россия, возможно, «откроет карты» и признает ДНР и ЛНР. Это будет ответом на действия НАТО в Украине, где для РФ, по мнению эксперта, приготовили ловушку.
Российские дипломаты, выдвигая требования к США и НАТО, изначально понимали, что положительного ответа не получат, считает военный публицист, обозреватель, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. Он говорит, что эти требования выдвигались «не для НАТО и США, а для истории»:
«Чтобы было зафиксировано, что Россия пыталась сохранить мир».
Шурыгин подчеркнул в беседе с Радио «КП», что Москва потребовала от Запада не расширения альянса и отказа от размещения боевого оружия вблизи российских границ. В ответ НАТО стало передвигать войска к восточным границам и обеспечивать Украину деньгами и оружием.
Украину используют в виде так называемого капкана для России, уверен эксперт. Согласно плану Америки, попав в него, мы увязнем и попадем в мощный политический кризис.
По словам Шурыгина, сейчас русским придется ответить на очень серьезный вызов:
«Теперь начинается время вскрытия карт», – заметил он.Собеседник издания не исключил, что Москва начнет перемещать ядерное оружие к берегам Америки, или будет открывать новые военные базы. Также возможен вариант признания ДНР и ЛНР.
«Инструментов немного, но, если их не задействовать, мы получим еще большие проблемы», – уверен Владислав Шурыгин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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