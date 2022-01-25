Такер Карлсон: Выяснился заказчик агрессивной антироссийской кампании в США

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Репортёры информационного онлайн-издания «Московский Комсомолец» сегодня, в четверг, 27 января 2022 года, со слов западного журналиста Такера Карлсона рассказали о том, что в средствах массовой информации Соединённых Штатов Америки в последнее время весьма часто и абсолютно безответственно обсуждается вероятность начала широкомасштабной войны между Российской Федерацией и Украиной. Специалист в журналистике по международным вопросам с полной ответственностью утверждает, что за этой антироссийской агрессивной пропагандой стоят крупнейшие мировые корпорации-промышленники. Такую информацию сегодня распространил источник The American Thinker, сообщает российское онлайн-издание ИноСМИ.
Многим американским читателям также доступны выпуски издания Politico, имеющиеся в широком доступе для всех желающих. Тем более что подписка на него бесплатная и неограниченная. В них размещена целая серия статей, подписанных фразой «Представлено американской корпорацией «Локхид Мартин». Концерн «Локхид Мартин» является мировым производителем военной техники.
Со слов журналиста: «Это нечестивый союз множества ветвей мирового правительства, торговцев оружием, наемников и средств массовой информации. Эта коалиция наживается на войнах, поэтому ее члены убеждают правительства ввязываться в войны, а затем затягивать конфликты до бесконечности».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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