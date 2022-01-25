Запад ответил на предложения России по безопасности

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом Вашингтон попросил Москву не обнародовать текст документов. О положениях письменного ответа рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В частности, Блинкен заявил, что американский документ содержит набор идей и моменты, по которым Россия и США могут сотрудничать. Речь идет о размещении наступательных ракетных систем, прозрачности учений и контроле над вооружениями. В вопросе о расширении НАТО позиция США осталась неизменной: Вашингтон не отказывается от политики «открытых дверей» в альянсе.
Аналогичную точку зрения высказал Столтенберг, который подтвердил, что НАТО не пойдет на компромисс по вопросу своего расширения, включая возможное вступление в его состав Украины. При этом военный блок готов говорить с Россией по другим вопросам, заявил генсек НАТО, пишет tass.ru.
Можно подвести итог о том, что Запад отверг все требования Москвы: отказ от расширения НАТО, вывод сил альянса из Восточной Европы, появившихся там после 1997 года, и отказ от размещения вооружений, которые являются угрозой для территории России. Госсекретарь США и генсек НАТО при этом упомянули о повышении готовности западных войск. США привели в повышенную готовность 8,5 тысячи военных. В течение нескольких дней будет готов к развертыванию в Черноморском регионе 5-тысячный отряд сил реагирования НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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