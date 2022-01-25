Кедми: РФ готовит неожиданный ответ США на случайный удар по Донбассу

Если удар по республикам Донбасса все же будет нанесен, Россия ответит весьма жестко. В этом не сомневается военный эксперт из Израиля, бывший глава одной из спецслужб страны Яков Кедми.

Во время дискуссии в студии тележурналиста Владимира Соловьева он выразил уверенность, что до войны - России с Украиной и НАТО - дело не дойдет. Запад сейчас сосредоточился на нагнетании ситуации и напряжении. В заявлениях западных политиков и статьях ведущих СМИ - явная военная истерия. Не более. В реальности же США не пойдут на военный конфликт в Европе, поскольку последствия для них окажутся позорными. Однако если они «случайно ударят по Донбассу», можно не сомневаться: ответ будет жестким.

«Я не смею гадать, какие ответы подготовили в Кремле. Единственное в чем я могу всех заверить — ответ даже на случайный удар по Донбассу будет самым неожиданным для США. Прилетит не с Кубы и даже из Венесуэлы. Прилетит оттуда, откуда Вашингтон ожидает меньше всего», — высказался Яков Кедми.

Ответ Москвы на эскалацию на востоке Украины для Вашингтона станет пренеприятнейшим сюрпризом, поскольку РФ уже давно проработала и даже разыграла этот сценарий, пишет ФАН.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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