Сосновский заявил, что половина Германии пойдет воевать против Польши и Литвы

ПФР готовит «сюрприз» пенсионерам в России , выплата поступит вместе с пенсией в феврале 2022 года
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Если силы НАТО предпримут попытку ударить по Калининграду, то атаку бросятся обивать половина немцев. Об этом заявил немецкий политолог, главный редактор интернет-издания «World Economy» Александр Сосновский, передает ФАН.
Так он прокомментировал предложение одного из американских экспертов, который заявил, что силы Польши и Литвы стоит бросить на захват Калининграда, где Россия уже разместила свое новейшее высокоточное вооружение, в том числе «Искандер М». По мнению аналитика Лексингтонского института Сары Уайт, США могут перебросить для этой операции в Прибалтику танки M1 Abrams и истребители F-35.
Это предложение раскритиковали многие эксперты, в том числе и те, кто выступает против России. К примеру, политолог Александр Сосновский уверен, что на защиту Калининграда встанут даже немцы, если против него будут воевать Польша и Литва.
«Правительство ФРГ в этом случае ничего сделать не сможет. Останется только поддержать волю народа. Не стоит забывать, что Калининградская область была некогда частью Пруссии. Десятки миллионов немцев помнят об этом. Причем они не вынашивают никаких реваншистских планов и не точат зуб на Россию. Для них все равно, кому сейчас принадлежит эта земля, главное, что это — земля их предков», - заявил политолог.
Он добавил, что в Вашингтоне такой реакции со стороны немцев не ожидают. Но США стоит более внимательно изучать ситуацию перед тем, как принимать подобные решения. Политолог напомнил, что ФРГ не допустят превращения Калининградской области в горячую точку и США стоит это принять.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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