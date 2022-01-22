Военные корабли ВМФ РФ подошли к границам НАТО с тыла

Сегодня, 16:14

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Военные корабли ВМФ РФ подошли к границам НАТО с тыла
Фото из открытых источников

Сразу четыре российских военных корабля подошли к северному побережью Норвегии.

Информационный ресурс Авиа.про сообщает, что к границам НАТО подошли корабли Северного флота ВМФ РФ. Это ракетный крейсер «Маршал Устинов», БКП «Вице-Адмирал Куликов», фрегат «Адмирал Касатонов» и танкер «Вязьма».

Телеграм-канал «Записки охотника» опубликовал приблизительный маршрут движения группы военных кораблей. Судя по представленным данным, российские военные корабли сопровождает норвежский корабль береговой охраны W 322 Andenes.

Комментируя поход российских военных кораблей к берегам Норвегии, эксперты отмечают, что Россия снова доказала готовность противостоять угрозам со стороны НАТО.

Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом остаются очень напряженным. Поэтому РФ приходится напоминать Западу о том, что российские военные могут не только обеспечивать защиту границ страны, но и при необходимости готовы к проведению операций в любой точке планеты.

Эксперты отмечают, что после провала переговоров в Женеве активность военного флота РФ усилилась. Корабли ВМФ РФ отправились не только к Норвегии, но и вышли в Атлантику, возможно, для того, чтобы через Средиземное море прибыть к Крымскому полуострову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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