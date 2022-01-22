Sina: РФ играет на нервах Запада с помощью 140 кораблей

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Масштабные военные учения, которые проводит ВМФ РФ, заставили Запад замереть в ожидании дальнейшего развития событий.
Ситуацию прокомментировали аналитики китайского издания Sina, пишет ПолитРоссия.
Многие эксперты говорят о том, что в центре нынешнего кризиса Украина. Но, по мнению авторов Sinа, Киев лишь стал марионеткой в руках Запада, который пытается использовать его как стратегический инструмент в войне против России.
Но Москва готова к жестким ответам на любые провокации со стороны США и НАТО. И примером этого можно назвать учения, которые РФ анонсировала на зимние месяцы. Они будут проходить в акваториях Средиземного, Северного и Охотского морей, а также в северо-восточной части Атлантики и в Тихом океане.
В этих учениях Россия готовится задействовать более 140 кораблей, порядка 60 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих. И для Запада это серьезный повод для беспокойства, ведь столь масштабные учения проводит только одна страна, используя исключительно собственные силы.
Китайские обозреватели уверены, что эти беспрецедентные учения стали ответом России на провал переговоров с НАТО.
Впрочем, останавливаться Альянс не собирается и уже заявил о планах провести крупнейшие учения за Северным полярном кругом, в которых будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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