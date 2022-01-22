Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей

Сегодня, 10:09

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Американский эсминец USS Roosevelt устроил провокацию против 6-ти российских кораблей
Фото из открытых источников

Провокацию против шести российских военных кораблей, которые двигаются в сторону Крыма, устроил американский эсминец USS Roosevelt.

Источники сообщают, что ракетный эсминец USS Roosevelt ВМС США вышел из базы Рота в Испании и взял курс на район следования группы российских военных кораблей, на борту которых могут находиться до 2 тыс. военных. Точной информации о грузе на борту этих кораблей нет, передает Авиа.про

Эти шесть больших десантных кораблей ранее покинули Балтийское море и сейчас, предположительно, следуют в Крым.

USS Roosevelt допустил опасное приближение к российским БДК, что можно расценивать как провокационные действия. И хотя враждебных намерений эсминец ВМС США не выражает, тем не менее, его действия нельзя оставить без внимания, особенно на фоне того, что США и НАТО отказались гарантировать безопасность России.

Источники сообщают, что российские БДК в Средиземноморье будут идти под сопровождением сил ВМФ РФ, которые сейчас находятся на базе в Тартусе (Сирия).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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