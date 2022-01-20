Первый масштабный удар России по Украине будет нанесен 170 крылатыми ракетами

Сегодня, 19:49

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Первый масштабный удар России по Украине будет нанесен 170 крылатыми ракетами
Фото из открытых источников

Российская Федерация готова мгновенно обрушить на военнослужащих Украины, аэродромы и базы военного подчинения этой страны сокрушительный удар, который будет состоять одновременно из 170 крылатых ракет. Это имеется в виду только первая волна российской атаки. Об этом пишет информационный источник Avia.pro. 

Этот удар России либо заставит официальный Киев задуматься над прекращением эскалации, либо, если он не возымеет должного результата, это приведёт к последующей волне атаки. В настоящее время Киев именно так оценивает все шаги Российской Федерации. Понятно, что боевые средства ПВО ВСУ не в состоянии отражать столь мощный российский удар. Это не получится, даже в случае задействования всех средств ПВО/ПРО, которые имеются на вооружении Киева в возможных районах атаки. 

Как считают военные специалисты, для подобных массированных ударов, с высокой степенью вероятности, могут быть задействованы не только наземные комплексы, но и средства боевой авиации. Более того, к операции подключат боевые корабли и подводные лодки. Это свидетельствует о том, что отразить атаку сразу с трёх направлений будет попросту невозможно. 

«До Киева, очевидно, начало доходить, что Россия не намерена мириться с угрозами в свой адрес. Одного предупреждения будет более чем достаточно для того, чтобы сделать удары по ВСУ оправданными», — отмечает специалист. 

В настоящий момент, исходя из различных оценок создавшегося положения, лишь в непосредственной близости от рубежей России с Украиной дислоцирована армия Российской Федерации численностью в 126 тыс. человек. В то же время российская сторона уже неоднократно заверяла, что нападение на Украину не планируется при условии, что Киев не будет создавать для этого поводов, однако даже в противном случае будут предприниматься действия, направленные лишь на защиту российских граждан в Донбассе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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