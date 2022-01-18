Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку

Сегодня, 12:04

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Российская военная делегация отправилась в Латинскую Америку
Фото из открытых источников

В страны Латинской Америки отправилась российская делегация на самолете Минобороны РФ.

Источники сообщают, что целью этого визита будет согласование размещения на Кубе и в Венесуэле российского вооружения и создания необходимой военной инфраструктуры, передает Авиа.про

Ранее сообщалось, что РФ может разместить в странах Латинской Америки свой военный контингент и ядерное ракетное вооружение, что станет серьезной угрозой для США.

Теперь же стало известно о вылете в направлении Латинской Америки борта Ил-62 Минобороны РФ. Об этом сообщил «Телеграм»-канал «Записки охотника». Спецборт совершил промежуточную посадку в Международном аэропорту Дамаска и далее вылетел в направлении Атлантики.

Точный пункт прибытия самолета не называется. Возможно, он отправится вначале в Венесуэлу, после чего прибудет на Кубу.

В Минобороны РФ эту информацию не комментируют. Аналитики же отмечают, что ранее в Латинской Америке побывал спецборт ФСБ РФ. Возможно, им летали специалисты, которые занимались подготовкой к визиту делегации Минобороны РФ на Кубу и в Венесуэлу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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