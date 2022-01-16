Три российских десантных корабля могли выдвинуться в сторону Кубы

Сегодня, 10:14

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Три российских десантных корабля могли выдвинуться в сторону Кубы
Фото из открытых источников

Большие российские десантные корабли «Минск», «Королев» и «Калининград» выдвинулись из Балтики.

Предположительно эти военные суда могут направиться далее к Кубе, пишет Аvia.pro. Во всяком случае об этом заявляют некоторые аналитики, отмечая, что Москва не оставит без ответа нежелание США гарантировать безопасность России.

На борту российских больших десантных кораблей может находиться вооружение, но информации о том, что именно они везут, нет. За передвижением этих кораблей уже следят США и партнеры Вашингтона по НАТО. Они осознают, что эти корабли могут доставлять как ядерное, так и неядерное ракетное вооружение.

Эксперты говорят о том, что размещение на территории Кубы российских «Искандеров» серьезно угрожает безопасности США. С этого расстояния они смогут накрыть половину штата Флорида. А учитывая то, что там также могут появиться российские комплексы «Бастион», под удар попадет большинство военных объектов в этом штате.

О том, куда направляются российские военные корабли, пока официальной информации нет. Но в ближайшие сутки станет понятен хотя бы примерный район их назначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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