Три российских десантных корабля могли выдвинуться в сторону Кубы

Большие российские десантные корабли «Минск», «Королев» и «Калининград» выдвинулись из Балтики.

Предположительно эти военные суда могут направиться далее к Кубе, пишет Аvia.pro . Во всяком случае об этом заявляют некоторые аналитики, отмечая, что Москва не оставит без ответа нежелание США гарантировать безопасность России.

На борту российских больших десантных кораблей может находиться вооружение, но информации о том, что именно они везут, нет. За передвижением этих кораблей уже следят США и партнеры Вашингтона по НАТО. Они осознают, что эти корабли могут доставлять как ядерное, так и неядерное ракетное вооружение.

Эксперты говорят о том, что размещение на территории Кубы российских «Искандеров» серьезно угрожает безопасности США. С этого расстояния они смогут накрыть половину штата Флорида. А учитывая то, что там также могут появиться российские комплексы «Бастион», под удар попадет большинство военных объектов в этом штате.

О том, куда направляются российские военные корабли, пока официальной информации нет. Но в ближайшие сутки станет понятен хотя бы примерный район их назначения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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