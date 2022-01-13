У Франции есть всего 222 танка, часть из которых невозможно использовать в бою

Сегодня, 21:39

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У Франции есть всего 222 танка, часть из которых невозможно использовать в бою
Фото из открытых источников

На вооружении Франции имеется приблизительно 222 танка. Эта информация взята из отчета, обнародованного Министерством обороны страны.

При этом некоторые эксперты утверждают, что несколько десятков боевых машин попросту непригодны для боев. Это делает Францию практически самой слабой в этом отношении среди стран НАТО. Даже на вооружении Польши, чей военный потенциал принято считать довольно слабым, присутствует гораздо больше боевых машин. Об этом сообщают корреспонденты информационного агентства avia.pro.

«Какие-либо угрозы Франции направить в Донбасс свои войска или же продемонстрировать России силу, оказались совершенно пустыми», – прокомментировал существующую ситуацию эксперт. 

Несколькими днями раньше стало известно о том, что Россия перебросила на границу с Украиной три танковых полка, что уже почти превосходит количество боеспособных танков всей Франции.

Для сравнения: танковый потенциал России превышает французский в 17 раз. По остальному вооружению, как следует из того же отчета Минобороны, Франция тоже колоссально отстает. Париж опережает Москву только по количеству беспилотников, имеющихся на вооружении страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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