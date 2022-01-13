В Казахстане несколько тысяч террористов прорвались через блокпосты

Решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о выводе с территории страны сил ОДКБ может приобрести серьезные негативные последствия.

Ситуацию прокомментировал российский журналист Семен Пегов, как сообщает Авиа.про.

Он обратил особое внимание на цифры, которые были названы Токаевым. Президент Казахстана заявлял, что в попытке государственного переворота участвовали около 20 тысяч террористов. Информация о задержанных и ликвидированных участниках попытки переворота дает основание предполагать, что многие боевики продолжают скрываться.

Журналист утверждает, что террористы нашли способы прорваться или обойти блокпосты и сейчас представляют угрозу для мирного населения, а также важных военных и гражданских объектов.

«Ездить по Казахстану на автомобиле теперь стало очень опасно, можно встретить одну из криминальных и(или) «джихадистских» банд, выдавленных из казахских городов казахскими силовиками. В степях можно натолкнуться и на самих силовиков, встреча с которыми тоже в ситуации неопределенности и подозрительности может оказаться плачевной», – утверждает Пегов.

Специалист добавил, что на территорию Казахстана могут и дальше пробираться террористы из других стран, и это несет серьезную угрозу безопасности, а также повышает вероятность новых нападений, которые могут начаться в любой момент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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