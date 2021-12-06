США не в состоянии отразить ракетный удар ВС РФ через Арктику из-за критических условий

США не смогут отразить неожиданный ракетный удар России через Арктику. Причина кроется в погодных условиях.

Как указывает сетевой ресурс Авиа.про, американцы разместили на севере только радиолокационные средства. Системы ПВО и ПРО в данном регионе развернуты быть не могут из-за крайне неблагоприятных условий и сверхнизких температур.

Ближайшие такие средства располагаются на Аляске и в Канаде. На этой дистанции перехват боеголовок будет уже откровенно запоздалым решением. Особенно если речь будет идти об использовании Россией гиперзвукового вооружения.

Ранее Штаты хотели разместить в Арктике многочисленные системы ПВО, но из-за суровых условий белого региона отказались от данной затеи. Проблема доныне не решена.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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