В США обеспокоены позицией Белоруссии по принадлежности Крыма

В США обеспокоены позицией Белоруссии касательно принадлежности Крыма, заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Во время заседания сенатского комитета по международным отношениям она подчеркнула, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно того, что Крым стал частью РФ, нельзя игнорировать.

Нуланд отметила, что подобная риторика лишь указывает на усиление зависимости Минска от Москвы. И это несет потенциальную угрозу для Украины, поскольку белорусские военные могут быть задействованы против Украины, либо РФ может пойти на то, чтобы использовать для маскировки белорусские вооруженные силы, чтобы вторгнуться на территорию Украины.

«Мы за этим наблюдаем. Особое беспокойство вызывает то, что Лукашенко поменял свою позицию в отношении Крыма. Долгое время он избегал признания претензий России на Крым, но изменил свой курс неделю назад», — сказала Нуланд.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее уходил от того, чтобы официально признать Крым частью России, но недавно в интервью директору информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву он заявил, что готов посетить полуостров и уже ожидает приглашения от российской стороны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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