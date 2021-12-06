Американский генерал Милли заявил, что Китай планирует изменить мировой порядок

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal, заявил об опасности планов и амбиций Китая, который, по его мнению, активно наращивает свои военные возможности с целью изменить мировой порядок. Американский военачальник сообщил о том, что Пекин вкладывает баснословные средства в развитие военно-морских сил, создание гиперзвукового оружия и совершенствование военных технологий, пишет ria.ru .

КНР стремится стать такой же ведущей страной мира, как Россия или США, высказал свои подозрения Милли.

Представитель Пентагона считает, что если это действительно произойдет, то устоявшемуся мировому порядку, в котором лидерские позиции принадлежат США и России, придет конец.

Недавно газета Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится о рисках вооруженных столкновений в трех точках мира, что может стать драмой для Вашингтона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700