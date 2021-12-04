Политолог Рар заявил, что США пытаются сплотить Европу против РФ

Вашингтон и Лондон регулярно подсовывают Германии фейки. Совсем недавно такой дезинформацией стала подготовка «нападения» Российской Федерации на Украину. Онлайн-изданию Взгляд.ру рассказал это известный немецкий политолог Александр Рар.

Несколько раньше появились сведения о том, что Вашингтон вручил фальшивые данные разведки о «предполагаемых намерениях Кремля». Материалы размножены и распространены среди 29 союзников по Североатлантическому альянсу. Мало того, эта откровенная клевета ушла по дипломатическим каналам в Евросоюзе. Соединённые Штаты Америки сделали попытку убедить скептически настроенные государства в том, что, «с высокой степенью вероятности», произойдёт «нападение» России на Украину.

«Основная задача распространения среди европейцев выдуманных разведданных о якобы готовящемся вторжении Кремля в Украину — консолидация Европы против России. Сами немцы не горят желанием ругаться с Россией. Даже больше — в новом правительстве ФРГ слышны идеи о деэскалации напряженности в двусторонних отношениях», — отметил Рар в беседе с изданием «Взгляд».

Политолог уверен, что сочинителями лживых пасквилей являются разведывательные организации Великобритании. Лондон и Вашингтон с завидной регулярностью «подсовывают немецкому правительству различные фейки, которые сопровождаются атмосферой секретности и анонимности».

«Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров, США и Британия хотят сделать из России очередное пугало и агрессора, который нападает на Европу. Но проблема в том, что большинство европейских стран не хочет сражаться за Украину. Хотя на Германию оказывается очень сильное давление. Здесь идет большая игра, которая вступает в очень опасную фазу», — резюмировал Александр Рар.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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