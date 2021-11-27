Сивков предупредил Вашингтон о грозном ответе Москвы в случае размещения ядерных ракет в Польше

Сегодня, 17:29

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Сивков предупредил Вашингтон о грозном ответе Москвы в случае размещения ядерных ракет в Польше
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

На территории Польши может появиться американское ядерное оружие, о чем недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Таким образом НАТО пытается оказать давление на Москву. 

Белорусский президент Александр Лукашенко уже заявил, что если военный альянс реализует задуманное, то Минск попросит Москву разместить на территории республики свои ядерные ракеты. 

Как отметил российский эксперт Константин Сивков, на размещение ядерного оружие США в Польше Россия ответит достаточно жестко. По его мнению, Москва с помощью своего вооружения заставит Вашингтон вывезти свой ядерный арсенал с польской территории. В случае появления у белорусских рубежей  американских ракет средней дальности «Томагавк» Москва возьмет Вашингтон под прицел гиперзвуковых ракет, пишет riafan.ru.

Россия может перебросить к польско-белорусской границе ракетно-тактические комплексы «Искандер», которые могут уничтожить любые цели на территории Польши. «Искандер» могут быть оснащены ракетами с ядерной боевой частью, а их ТТХ позволяют поражать цели на всей территории Польши. Из-за действий Москвы американцы будут вынуждены сменить стратегию и вывезти свое ядерное оружие с польской территории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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