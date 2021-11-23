Экс-депутат Марков предупредил о репрессиях против антипрививочников

Сегодня, 12:59

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Экс-депутат Марков предупредил о репрессиях против антипрививочников
Политолог Марков

Антипривочники могут столкнуться с серьезным давлением, предполагает политолог, бывший депутат Госдумы Сергей Марков.

Он отметил, что видит сигналы углубления политического кризиса в стране из-за планов властей принять закон о QR-кодах, пишет Свободная пресса.  

Попытки вести диалог с противниками вакцинации никаких положительных результатов не дали, подчеркнул Марков. Призыв известных главврачей посетить «красные зоны» ковидных   госпиталей, антиваксеры проигнорировали. Они заявили, что это ничего не даст, да и морги не смогут принять всех, кто хочет там побывать. И, что достаточно неожиданно, скептиков поддержали граждане.

Даже на поддержку письма врачей к антиваксерам спикера Госдумы Вячеслава Володина последовала достаточно бурная реакция. В комментариях к сообщению в телеграм-канале, которое опубликовал Володин, подавляющее большинство выступили против QR-кодов и обязательного вакцинирования. Всего комментариев под постом набралось более 500 тысяч.

Политолог предполагает, что теперь власть будет действовать жестче, и даже возможны репрессии против антиваксекров.

«Прогноз: будут репрессии против вакциноскептиков, потому что власть увидела реальное противодействие себе», — заявил Марков.

Он добавил, власти следует понимать, что антиваксеры – это не враги, а сограждане.  Поэтому важно вести с ними диалог, давать правдивую информацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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