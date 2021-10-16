Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

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В США снова продолжаются споры касательно ситуации с госдолгом, поскольку многие понимают, что он может стать причиной того, что страна станет банкротом. И в сложившихся условиях речь идет уже не только об экономике, но и о политике.
Профессор истории университета Индианы Ребекка Л. Спэнг говорит о том, что Сенату США не удалось отсрочить кризис государственного долга, пишет The Atlantic. Перевод публикации предоставил портал ИноСМИ.
«Кризис необходимо сдерживать до тех пор, пока он не закончился, при этом американцам следует опасаться тех политических деятелей, которые думают, что предотвращать угрозы должны не они, а кто-нибудь другой», ? заявляет профессор.
Проблемы на политической арене лишь усугубили ситуацию, как и провал в борьбе с эпидемией коронавируса внутри страны.
Сейчас, отмечает Ребекка Л. Спэнг, уже не избежать новых противоречий касательно госдолга, и последствия этого станут ощущаться после того, как властям США придется производить окончательный расчет. А это произойдет, подчеркнула профессор, через несколько недель.
«На горизонте появляется угроза банкротства американского государства — очень серьезная и ненужная для нас угроза, обусловленная не тем, что страна не может платить по счетам, а тем, что влиятельные люди не хотят этого. Здесь можно говорить о политическом банкротстве», — отмечает эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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