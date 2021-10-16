Издание The Atlantic: США стали политическим банкротом, окончательно испортив свою репутацию

В США снова продолжаются споры касательно ситуации с госдолгом, поскольку многие понимают, что он может стать причиной того, что страна станет банкротом. И в сложившихся условиях речь идет уже не только об экономике, но и о политике.

Профессор истории университета Индианы Ребекка Л. Спэнг говорит о том, что Сенату США не удалось отсрочить кризис государственного долга, пишет The Atlantic. Перевод публикации предоставил портал ИноСМИ .

«Кризис необходимо сдерживать до тех пор, пока он не закончился, при этом американцам следует опасаться тех политических деятелей, которые думают, что предотвращать угрозы должны не они, а кто-нибудь другой», ? заявляет профессор.

Проблемы на политической арене лишь усугубили ситуацию, как и провал в борьбе с эпидемией коронавируса внутри страны.

Сейчас, отмечает Ребекка Л. Спэнг, уже не избежать новых противоречий касательно госдолга, и последствия этого станут ощущаться после того, как властям США придется производить окончательный расчет. А это произойдет, подчеркнула профессор, через несколько недель.

«На горизонте появляется угроза банкротства американского государства — очень серьезная и ненужная для нас угроза, обусловленная не тем, что страна не может платить по счетам, а тем, что влиятельные люди не хотят этого. Здесь можно говорить о политическом банкротстве», — отмечает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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