Политолог Рар: Новая правящая коалиция ФРГ будет проамериканской

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Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию «Украина.ру» дал прогноз относительно отношений между Россией и Германией в случае, если к власти в ФРГ придет кандидат на пост главы МИД от партии «Зеленых» Анналена Бербок. В частности, политолог отметил, что эта политическая коалиция имеет антироссийскую повестку. Сегодня эта партия является самой проамериканской в Германии, хотя раньше она была настроена радикально против США.
По мнению Рара, Бербок уже заявила, что будет с Россией разговаривать очень жестко. Для ее партии главными вопросами станут защита прав человека в России и попытка вернуть Москву на сторону западной демократии.
«В Германии все партии, кроме «Альтернативы для Германии» выступают с очень сильными проамериканскими позициями», – заявил Рар.
Он также напомнил, что проамериканский вектор в политике Германии сложился уже давно. Страна ушла под влияние США сразу после Второй Мировой войны. По мнению политолога, Германия не поменяет Соединенные Штаты ни на что, так как с Америкой связаны и экономика, и вопросы безопасности.
Политолог добавил, что окончательные решения будет принимать канцлер Олаф Шольц, который производит впечатление человека прагматичного и готового к сотрудничеству.
Ранее лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил о намерении заключить коалицию с «зелеными» и призвал Христианско-демократический союз уйти в оппозицию.
Напомним, что на прошедших 26 сентября выборах в Германии победила СДПГ с 25,7% голосов, а консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) получил всего 24,1%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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