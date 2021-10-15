The American Conservative: США превращаются в слишком амбициозную империю

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Раскол США может произойти в ближайшее время, заявил американский политический писатель, старший научный сотрудник в Институте Катона Даг Бэндоу.
На страницах издания The American Conservative он опубликовал статью, в которой рассказал, каким может быть будущее США, если Вашингтон не пересмотрит свою позицию и касательно внешней, и касательно внутренней политики, передает ИноСМИ.
Даг Бэндону уверен, что для Белого дома важно отказаться от своих гегемонских амбиций. По его словам, США ускоренными темпами начала превращаться в амбициозную империю, и это американцы не в силах выдержать.
Нынешняя позиция элиты США во внешней политике утомила граждан страны. Они хотели бы видеть у власти людей, которые будут действовать более сдержанно, и умерят пыл тех политиков, которые стремятся к усилению влияния США на мировой политической арене.
«К сожалению, огромное богатство и мощь Америки подрывают ее мораль и чувство сдержанности. Было бы огромной иронией, если бы единственным путем для нас быть лучше оказался бы путь стать слабее», — уверен эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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