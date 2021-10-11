Япония пошла на конфликт с РФ

Сегодня, 14:04

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Япония пошла на конфликт с РФ

Отношения России и Японии могут серьезно обостриться из-за политической позиции нового главы японского правительства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о том, что суверенитет Токио распространяется на российские Курильские острова, передает издание Взгляд.ру. Также он добавил, что для Токио важно уже в ближайшее время решить вопрос по Курилам, а не оставлять эту проблему будущим поколениям.

Такая позиция Токио, уверены аналитики, не позволит сохранить дружественные отношения между Россией и Японией.

Причин того, что Фумио Кисида готов к охлаждению отношений с Москвой несколько. Не исключено, что он уступает националистическим настроениям своей партии, а также хочет поднять рейтинг перед выборами, чтобы сохранить власть.

Также одним из факторов может быть попытка подыграть США в давлении на Россию, что при предыдущем главе правительства было невозможно, поскольку он придерживался более умеренной позиции по отношению к Москве, опасаясь формирования Россией и Китаем единой линии против Японии.

Напомним, Токио не признает суверенитет России над рядом островов Курильской гряды, которые отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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