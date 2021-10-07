Украинский журналист рассказал о «коронавирусной катастрофе» в ДНР и ЛНР

Сегодня, 14:54

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Украинский журналист рассказал о «коронавирусной катастрофе» в ДНР и ЛНР

Украинский журналист Денис Казанский сообщил на сайте «Главред» о настоящей катастрофе, которая наблюдается в Донецке из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, скорые не приезжают на вызовы», - рассказал журналист.

По его словам, с прошлого месяца госпитали в ДНР и ЛНР загружены на сто процентов. Кроме того, власти непризнанных республик замалчивают истинные показатели заболеваемости. Каждый день сообщается о 600-700 новых случаях инфицирования

В одной из больниц ежедневно от коронавируса умирает по одному пациенту. По сообщениям украинских СМИ, якобы врачи советуют пациентам самостоятельно приобретать кислородные концентраторы. А ближайшее место, где можно приобрести эту аппаратуру, находится в Ростове-на-Дону, где ее можно купить по цене в 1 тысячу долларов, пишет  mk.ru.

Казанский описал ситуацию в ДНР и ЛНР как неблагоприятную и посоветовал местным жителям побыстрее уезжать. При этом он обвинил Россию в «геноциде». Насколько информация, представленная украинским журналистом, достоверна, судить сложно.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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