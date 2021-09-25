Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом говорится в статье, появившейся на портале Sandboxx.

Недавно новостные ленты СМИ запестрели информацией о том, что инженеры России начали строительство опытного образца ПАК ДА. Предполагается, что бомбардировщик получит в оснащение различные виды вооружений, в том числе ядерные и гиперзвуковые «Кинжалы», которые смогут развивать скорость до 10 чисел Маха. Учитывая то, что дальность их полета до двух тысяч километров, сбить их не смогут никакие существующие системы ПРО.

Sandboxx указывает, что «Кинжалы» будут, вероятно, не единственными ракетами, которые внушают страх. Недавно РФ приступила к разработке еще одного снаряда для ПАК ДА. Это будет гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95.

«ПАК ДА строится по схеме "летающее крыло": эта конструкция сходна с той, которую используют американские самолеты B-2 Spirit и перспективный B-21 Raider. Это будет дозвуковая платформа, оснащенная внушительным арсеналом, включающим крылатые ракеты, высокоточные бомбы и гиперзвуковое оружие», - цитирует публикацию «ПолитРоссия».

Отдельно автор останавливается на том, что в России уделяют внимание стелс-технологиям, но не зацикливаются на них, как это делают в США. Москва более сосредоточена на традиционных характеристиках - скорости, маневренности. А если принять во внимание, что самолет будет использовать боеприпасы большой дальности действия, то вполне логично, что он будет обладать и высокими характеристиками скрытности.

«Поэтому бомбардировщик ПАК ДА может стать для Штатов самой серьезной угрозой из всего арсенала боевых возможностей России, за исключением межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой», – резюмирует автор и высказывает надежду на то, что в обозримом будущем эти внушающие страх российские бомбардировщики не поступят в серию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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