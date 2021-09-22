Эксперт Сивков: Украина довела ВСУ до готовности занять позицию ЛДНР и России

Сегодня, 18:29

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Эксперт Сивков: Украина довела ВСУ до готовности занять позицию ЛДНР и России

Из-за раскола, случившегося в войсках, армия Украины уже готова перейти на сторону Российской Федерации и республик Донбасса. Такую информацию сообщил военно-политический аналитик, доктор военных наук Константин Сивков, пишет издание «Экономика сегодня». 

Как утверждает российский военный эксперт, украинский «маховик войны» все больше раскручивается в тесной увязке с поддержкой западных государств и Соединенных Штатов Америки. Все это имеет чисто демонстрационные, показные движения, потому что к реальному военному конфликту с Российской Федерацией и Донбассом Киев отнюдь не готовится. Власть, находящаяся в Киеве, очень четко понимает, что весь западный Альянс никогда не поставит на кон собственную безопасность. Поэтому ни Европа, ни США в угоду режиму Киева не будут силой давить на Россию. Киевская милитаристская пропаганда служит ширмой для Запада, поскольку там всячески демонстрируют готовность НАТО поддержать Киев, если в Украине поднимутся волнения народных масс. Украинское руководство знает: ВСУ никогда не будет направлять оружие против собственного народа. Еще задолго до того, как в конфликт на юго-востоке включились батальоны националистов, это показал опыт Донбасса. Чтобы обеспечить собственную безопасность, Киев заручился поддержкой американского военного блока на случай попытки смещения майданного режима. 

«Нет таких предпосылок, что Украина выступит войной против России. Готовясь к широкомасштабной войне, украинцы бы не закрывали КБ «Антонов», не уничтожали бы «Южмаш», Николаевский судостроительный завод. Как можно готовиться к войне с серьезным противником, уничтожая собственный ВПК? Это просто смешно», — говорит военно-политический аналитик. 

Другой важной причиной нежелания Украины воевать с Россией и Донбассом Сивков называет раскол в вооруженных силах. Киевское командование понимает, что большая часть личного состава регулярных войск при первой же возможности перейдет на другую сторону. Главной причиной раскола стали националисты, батальоны которых открыто враждуют с ВСУ. 

«Опыт Крыма, Донецка и Луганска показал, что ВСУ не станут сильно сопротивляться. Факты того, как бойцы и части соединений регулярных ВС Украины вступали в бой с боевиками террбатов в ходе АТО, известны многократно. Факты того, как боевики террбатов расстреливали уходящих, не желающих продолжать боевые действия бойцов ВСУ, также многократно известны. Между ними серьезный раскол. И армия Украины этих боевиков будет истреблять беспощадно», — сказал Сивков на YouTube-канале «Sputnik на русском». 

Ранее СМИ со ссылкой на украинских военнослужащих сообщили о нежелании ВСУ воевать против ополченцев Донбасса. Контрнаступление ДНР и ЛНР может привести к тому, что армия Украины почти в полном составе перейдет на сторону Донецка и Луганска. Причиной этого является понимание украинскими военными бессмысленности конфликта в сочетании с нежеланием воевать за киевскую власть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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