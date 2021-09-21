В Евросоюзе хотят иметь возможность размещать войска независимо от США и НАТО

Сегодня, 15:54

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В Евросоюзе хотят иметь возможность размещать войска независимо от США и НАТО

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что для Евросоюза важно иметь возможность самостоятельно принимать решения о размещении вооруженных сил.

По его словам, ЕС следует стремиться к тому, чтобы получить возможность действовать независимо от США и НАТО в вопросе размещения своих военных. Об этом он заявил в интервью Службе общественного вещания (PBS), передает ТАСС

«У нас должна быть возможность размещения войск в той же манере, в которой это делают американцы. Мы должны быть способны действовать самостоятельно в тех ситуациях, где невозможно вмешательство США и НАТО», - сказал Боррель.

Также он подчеркнул, что усиление Европы выгодно для НАТО, поскольку чем сильнее будет ЕС, тем сильнее будет НАТО. Боррель добавил, что Европа не стремится стать альтернативой НАТО, а является дополнением Североатлантического военного блока.

Отметим: ранее Боррель заявил о том, что ЕС планирует перейти к реализации концепции новой системы обороны, а также созданию сил быстрого реагирования на территории Евросоюза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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