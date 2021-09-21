Многоцелевые атомные субмарины Австралии смогут поставить Китай на колени

Австралия намерена через несколько лет создать мощный атомный подводный флот.

На вооружение Австралии поступит 8 многоцелевых атомных субмарин, пишет Взгляд . Это, по мнению австралийских политиков, позволит сдержать военную мощь Китая.

Сейчас Китай имеет 9 многоцелевых атомных подлодок, из которых только 6 обладают боевой ценностью. Тем не менее, подводный флот КНР обладает достаточно серьезным потенциалом, хотя его лодки и уступают американским по боевым характеристикам.

Эксперты отмечают, что подводные субмарины класса «Вирджиния» могут нанести высокоточный неядерный удар по Китаю. В частности, у Австралии появятся силы для того, чтобы поддержать США в случае атаки по Поднебесной. Но для этого Австралии необходимо обзавестись субмаринами установками вертикального пуска ракет.

Ситуация станет для Китая еще более опасной, если американцы проигнорируют международные нормы и оснастят подлодки для Австралии ядерным оружием. И в таком случае Австралия может нанести чудовищный ущерб не только Китаю.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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