Политолог объяснил причину нападок Смольного на партию «Родина»

Сегодня, 12:59

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Политолог объяснил причину нападок Смольного на партию «Родина»

Политолог и блогер Дмитрий Евстафьев поделился своим мнением о предвыборной ситуации в Петербурге и, в частности, о попытках городских властей не пустить в Заксобрание нового созыва кандидатов от партии «Родина».

В Telegram-канале Евстафьев рассказал, что на месте «Родины» мог оказаться кто угодно. Обычно партийная критика в адрес властей довольно абстрактна, дело редко доходит до конкретных обвинений конкретного адресата. А «Родина», по словам блогера, вступила в открытую конфронтацию с городской администрацией.

Политолог уверен, что местные власти опасаются того, что им во всеуслышание будут предъявлены претензии по поводу ухудшающейся социальной и экономической жизни города. Кроме того, Евстафьев уверен, что петербургские чиновники проявили себя как некомпетентные и непрофессиональные деятели, что заметно и жителям города.

«Если региональные элиты решат, что у них есть право формировать "правила игры" под себя, то федеральный центр может очень быстро перестать быть центром. Как это и случилось 30 лет назад в СССР”,- заявил Евстафьев.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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