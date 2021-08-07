Политолог объяснил причину нападок Смольного на партию «Родина»

В Китае нашли неожиданное объяснение ненависти США к российским бомбардировщикам Ту-160
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
Политолог и блогер Дмитрий Евстафьев поделился своим мнением о предвыборной ситуации в Петербурге и, в частности, о попытках городских властей не пустить в Заксобрание нового созыва кандидатов от партии «Родина».
В Telegram-канале Евстафьев рассказал, что на месте «Родины» мог оказаться кто угодно. Обычно партийная критика в адрес властей довольно абстрактна, дело редко доходит до конкретных обвинений конкретного адресата. А «Родина», по словам блогера, вступила в открытую конфронтацию с городской администрацией.
Политолог уверен, что местные власти опасаются того, что им во всеуслышание будут предъявлены претензии по поводу ухудшающейся социальной и экономической жизни города. Кроме того, Евстафьев уверен, что петербургские чиновники проявили себя как некомпетентные и непрофессиональные деятели, что заметно и жителям города.
«Если региональные элиты решат, что у них есть право формировать "правила игры" под себя, то федеральный центр может очень быстро перестать быть центром. Как это и случилось 30 лет назад в СССР”,- заявил Евстафьев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские бомбардировщики Ту-160 считаются самой ненавистной техникой для американских ВВС. В чем причина такого...Подробнее
Эксперты прогнозируют новый мировой экономический кризис из-за огромного корпоративного долга Китая. « Московский...Подробнее
Распродажа РФ госдолга США дала первые результаты, пишут обозреватели китайского портала Sohu. Авторы напоминают, как...Подробнее
Сейчас в пунктах вакцинации есть на выбор следующие российские вакцины: «Спутник Лайт» и «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)....Подробнее
Россиянка Анна Кузина переехала жить в Китай. В беседе с «Лентой» она рассказала о исконно русском умении, которое...Подробнее
Поставщик питания в сфере транспорта RBE Group может понести ответственность за отравление детей в поезде РЖД...Подробнее
Во времена президента Трампа коронавирус иначе чем китайским вирусом в США и не называли. Но вот во главе страны стоит...Подробнее
Турецкое судостроительное предприятие Kuzey Star Shipyard займется строительством двух ледоколов для морского порта...Подробнее
Журналист и писатель Владлен Татарский, бывший боец донбасского ополчения, поделился своими ожиданиями от фильма...Подробнее
С критикой вакцинации от COVID-19 выступила в эфире программы «Национальный интерес» на канале «Россия-1»...Подробнее
Комментировать