Политологи хотят видеть ученого Максима Шугалея в ЗакСе Петербурга

Сегодня, 18:34

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Политологи хотят видеть ученого Максима Шугалея в ЗакСе Петербурга
Максим Шугалей

Ученый-социолог, руководитель фонда помощи инвалидам “Матисов остров” Максим Шугалей баллотируется в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Политологи положительно высказались о его инициативе. 

“Шугалей уже показал, что он очень сильная личность. Выдержать то, через что он прошел в Ливии, и остаться при этом в здравом уме, может далеко не каждый. Но Шугалей смог”, – отметил политолог Алексей Филиппов.

Политолог твердо уверен, что у ученого есть все шансы, чтобы построить карьеру сильного политика, в приоритетах которого будут нужды граждан. По его мнению, люди с таким стержнем определенно нужны нашей политике.

Публицист и политолог Павел Кухмиров отметил, что люди вроде Шугалея нужны везде и всегда, особенно в наше время, когда необходимо “отстаивать мужество”.

“Максим Шугалей не даст мужеству обесцениться. Вопрос в том, что с ним самим в этой политике случится? С какими целями он туда идет? И сохранит ли эти цели в процессе своей политической деятельности? – комментирует Кухмиров. – Политика, если разобраться, является такой же профессиональной деятельностью, как и любая другая. И очень часто бывает, что яркие и заслуженные люди очень быстро становятся чем-то вроде ширмы. За которой «незаметные профессионалы» творят что хотят. Приход яркой личности в политику имеет смысл только в том случае, когда эта личность идет туда с конкретными целями и готова драться. В противном случае это может стать элементом обмана. Со своей стороны искренне желаю, чтобы в случае с Шугалеем все было как раз по первому варианту. И в этом случае от души желаю ему удачи”.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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