Депутат Госдумы Лысаков: Шмаков о вакцинации прокукарекал ? и в кусты

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков прокомментировал заявление главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Лысаков отметил, что своим высказыванием касательно вакцинации, Шмаков наглядно продемонстрировал, что на профсоюзы нечего надеяться, передает «REGNUM».
Активист Общероссийского народного фронта, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков раскритиковал позицию члена ФНП России Михаила Шмакова касательно массовой иммунизации против коронавируса. Лысаков указал, что своим заявлением Лысаков только показал свою послушность перед властями, и «красиво снял с себя обязанность заботиться о трудящихся».
«Михаил Шмаков публично заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию для трудящихся. Получается, российским работникам нельзя надеяться на профсоюзы, если глава Федерации независимых профсоюзов России сделал такое заявление. Прокукарекал, показал свою бездумную послушность перед властями, и в кусты. А рабочий класс должен сам теперь разбираться с проблемами», - прокомментировал Вячеслав Лысаков.
Депутат подчеркнул, что главная обязанность Федерации независимых профсоюзов России состоит в поддержке и защите рабочего класса и служащих — однако на сегодняшний день все трудящиеся граждане РФ практически лишены такой помощи.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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