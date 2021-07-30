Герой России Богатов: Попытки Запада вмешаться в российские выборы провалятся

Член правления Лиги защиты ветеранов локальных войн не сомневается в силах и способности РФ пресечь любые провокации как на выборах, так и где бы то ни было еще.

Глава Службы внешней Разведки Сергей Нарышкин, выступая в программе «Соловьев Live», заявил, что России известно о готовящихся провокациях извне провокациях на выборах в Государственную думу РФ в 2021 и 2024 годах.

«Ничего удивительного нет, практика такая со стороны Запада распространена повсеместно. Попытки провокаций были и ещё не раз будут. Россия, безусловно, выдержит и пресечет любые нападки на стабильность внутри страны. Печально только то, что внутри нашей страны иногда находятся союзники вредителей», - прокомментировал слова Нарышкина Герой России Андрей Богатов.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла о наличии некоторых признаков попыток вмешаться в российские выборы со стороны других государств, однако, не стала вдаваться в детали. После президент России Владимир Путин призвал не допустить иностранного вмешательства во внутрироссийские процессы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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