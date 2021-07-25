ЦИК не допустил к выборам кандидата в Госдуму от «Родины»

Сегодня, 20:44

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ЦИК не допустил к выборам кандидата в Госдуму от «Родины»
Дмитрий Булыкин / Фото из открытых источников

Его обвинили во владении иностранными акциями.

Центральная избирательная комиссия исключила футболиста Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина». ЦИК утверждает, что политик владел иностранными акциями, когда подавал документы.

Булыкин обвинения не признает: акции у него действительно были, однако он избавился от них перед тем, как подать документы.

По его словам, Центральная избирательная комиссия ошиблась. Политик оспорит её решение в Верховном суде.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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