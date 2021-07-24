Украинское издание «Новое время» заявило, что Лукашенко продал Белоруссию Путину

Вчера, 22:39

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Украинское издание «Новое время» заявило, что Лукашенко продал Белоруссию Путину

В одном из украинских изданий заявили, что белорусский лидер Александр Лукашенко частично отказался от суверенитета страны в пользу России. Якобы это произошло на недавней встрече с Владимиром Путиным.

«Путин все-таки выкрутил ему руки и сумел добиться отказа Лукашенко от части суверенитета над Беларусью», - заявил украинский журналист Иван Яковина в своей статье в  «Новом времени».

И добавил, что при этом Лукашенко боялся возможных волнений в Белоруссии.

«Лукашенко очень переживает, чтобы не начались волнения после того, как всем станет известно, что он продал родину Владимиру Путину», — указал Яковина.

По его словам, страх лидера Беларуси выдавали многочисленные обыски, а также аресты множества негосударственных белорусских СМИ и неправительственных организаций. Война Лукашенко с оппозицией идет в том числе и за Россию.

Напомним, ранее между лидерами двух стран состоялись переговоры, которые продолжились около пяти часов. Так были согласованы цены на газ для Белоруссии на 2022 год и объемы кредитной поддержки.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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