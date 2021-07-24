Кедми объяснил, почему Турция продает Украине оружие

Бывший глава спецслужбы Израиля «Натив» Яков Кедми рассказал о том, кому Турция готова продавать свои военные разработки. По его мнению, Анкара может продавать оружие кому угодно, даже Украине. Военный эксперт также заметил, что при этом ее не заботит тема принадлежности Крыма. Кедми сказал, что Анкара считает полуостров своей территорией. Такое же у нее отношение и к Иерусалиму. Более того, нынешняя власть Турции мечтает о возрождении Османской империи, а об Украине она и не думает. Киев для Анкары – не более, чем деловой партнер: Украина покупает беспилотники и платит за это деньги.

Как известно, некоторое время назад Турция передала Киеву новые ударные БПЛА Bayraktar TB2. Но эксперт считает, что этот факт не может повлиять на расклад сил в регионе. Беспилотники не играют особой роли при соотношении военной мощи России и Украины, а также они не несут поддержку несуществующему украинскому флоту, пишет argumenti.ru . В случае военного столкновения в районе Крыма вооружение Турции едва ли будет иметь важное значение. О позиции Анкары известно давно, но Россия просто не реагирует на нее, чтобы не тратить время на борьбу с бесполезными заявлениями.

Кедми отметил, что Москва не отреагирует на такое отношение со стороны Анкары, так как ее интересы в отношениях с Турцией важнее.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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