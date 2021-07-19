В Киеве заявили, что Лукашенко продал Белоруссию Путину

Украинский журналист Иван Яковина опубликовал в издании «Новое время» статью, в которой он предположил, что Лукашенко уже продал родину Владимиру Путину.

«Путин все-таки выкрутил ему руки», - написал Яковина в своей статье.

Как отмечает автор, о страхе Александра Лукашенко говорят обыски и аресты негосударственных СМИ в стране и неправительственных организаций. По мнению журналиста, Путин заставил Лукашенко отказаться от части суверенитета над Беларусью. Лукашенко опасается народных волнений, которые могут начаться после того, как гражданам страны станет известно, что он продал родину Путину.

Как отмечает в статье Яковенко, после того как ЕС ввел против Лукашенко санкции, президент Белоруссии во избежание краха экономики, встал перед выбором: провести досрочные выборы и дать свободу политзаключенных, либо договориться с Путиным о деньгах. В ходе переговоров Путин намекнул, что белорусская экономика чувствует себя не так плохо за счет связей с Россией, пишет журналист. Иными словами, если что-то пойдет не так, то белорусская экономика обвалится за месяц. В ответ Лукашенко напомнил, что ведет борьбу с оппозицией, и что эта война в том числе и за Россию.

Отметим, что переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились несколько часов. Лидеры двух государств согласовали стоимость газа для Белоруссии и обсудили объемы кредитной поддержки, пишет inosmi.ru .

По мнению автора публикации, белорусский президент после последней встречи с Путиным остался недовольным. В итоге Путин пообещал Лукашенко дать немного денег, не повышать цены на газ и предоставить кредит на миллиард долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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