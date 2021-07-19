Эксперт Кедми назвал единственный финал любой войны в Черном море и предупредил о 15 минутах

Сегодня, 12:34

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Эксперт Кедми назвал единственный финал любой войны в Черном море и предупредил о 15 минутах

В течение всей семилетней войны, которая идет на юго-востоке Украины, все страны Евросоюза, входящие в военный блок НАТО и Соединенные Штаты Америки упорно продолжают вооружать Украину новейшими средствами ведения боевых действий. Кроме того, агрессивный Североатлантический альянс не жалея сил и средств, активно тренирует ВСУ. На самом деле вся эта возня вокруг украинской войны с мятежным Донбассом представляет собой не что иное, как маскарадную ширму. 

В реальности у западных государств отсутствует реальный военный потенциал, уверен военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми. Экс-глава израильской спецслужбы «Натив», опытный эксперт по международным вооружениям, Яков Кедми в своем интервью изданию «Аргументы недели» представил собственное видение и аналитически оценил реальную боеспособность военного блока НАТО. 

Израильский политолог уже видит, какой намечается финал, если вдруг государства Альянса решатся развязать широкомасштабную войну в акватории Черного моря. Военно-политический обозреватель глубоко уверен, что конечный исход подобного противостояния будет только один — в пользу Российской Федерации. 

Яков Кедми рассказал, что абсолютно всем Черноморским регионом, с военной точки зрения, владеет Россия. Аналитик предупредил о 15 минутах — ровно столько проживет любой иностранный корабль в случае попытки раздуть реальную военную угрозу в акватории этого моря. Впрочем, достойный отпор силам противника Россия сможет дать и в любом другом море, включая Средиземное, считает эксперт. 

На вопрос корреспондента о помощи Украине со стороны НАТО в случае вступления страны в войну в Черном море, военный эксперт констатировал, что силы Альянса не в состоянии помочь Киеву ни на суше, ни на море, ни в Донбассе, ни с Россией. По оценке специалиста, в НАТО нет для этого достаточного количества сил и возможностей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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