Грядут «сталинские времена»: в США оценили политику Путина после «захвата» Крыма

Вчера, 23:49

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Грядут «сталинские времена»: в США оценили политику Путина после «захвата» Крыма

Автор американского издания American Thinker Майкл Куртис дал оценку политике президента России Владимира Путина, которая существенно изменилась после «захвата» Крыма. Об этом сообщает «ИноСМИ».

По мнению специалиста, одним из наиболее потенциально опасных мест в мире является граница Украины с Россией и Черное море. Сегодня Крым для Москвы является жизненно важной территорией для осуществления геоэкономической стратегии, торговых связей с рынками Европы и влияния на Средиземноморье. Закрепившись в данном регионе, Россия старается изолировать Украину, тем самым не дать соседним странам стать членами НАТО.

«Москва обвинила британский эсминец Defender в нарушении своих территориальных вод в Черном море. Проблема в том, что он прошел всего в нескольких милях от Крыма, который в мире признается частью Украины», - подчеркнул Куртис.

Он добавил, что таким образом Запад решил показать, что продолжает поддерживать суверенитет и территориальную цельность Украины, не признавая аннексию Крыма.

Позже Путин назвал действие эсминца «комплексной провокацией», которая была спланирована США, а также пригрозил, что в следующий раз будет топить незаконно проникшие на территорию корабли.

Обозреватель затрудняется понять, какие конечные цели и задачи преследует Россия, но обращает внимание на то, что 1 июля был принят закон, который запрещает публично отождествлять действия Иосифа Сталина и советской армии в период Второй мировой войны с действиями Адольфа Гитлера и немецких вооруженных сил. Власти призывают считать, что главной освободительницей Европы является Советская армия.

«Напоминание о роли Сталина и его 29-летнем режиме, который запрещал «уничижительно» высказываться о своей деятельности, дает повод для сравнения его с Владимиром Путиным как наследником Иосифа Сталина», - считает автор.

Недавно в России независимый «Левада-центр» провел опрос, результат которого показал, что 39% россиян относятся к Сталину положительно. И эта цифра продолжает расти.

«Путин хоть и не клон Сталина, но такой же жесткий авторитарный человек, закоренелый националист, обвиняющий Запад и США в бедах своей нации», - заключил Куртис.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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