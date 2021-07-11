Герой России Липовой раскрыл цели американцев в Афганистане

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По словам лидера российского союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, несколько десятков лет назад американцы вводили в Афганистан свой военный контингент, чтобы уничтожить запрещенные в России организации Талибан и Аль-Каиду, однако свою миссию даже по прошествии стольких лет они не выполнили. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Главный итог пребывания американских вооруженных сил в Афганистане за самую продолжительную войну, которую вели американцы, это не решение ни одной задачи. Они вошли, чтобы уничтожить Талибан и Аль-Каиду, но вопрос этот не решили. Талибан, созданный американскими службами, вышедший из-под их контроля, в конечном итоге, стал победителем. Они должны были прекратить войну, стабилизировать ситуацию. Буквально за неделю после начала вывода американских войск, правительственные войска, которые сегодня размещены по всей территории, вооружены и обучены по натовскому стандарту, сдаются целыми полками или уходят. Это крах всей американской кампании, у нее есть стратегия», - заявил Клинцевич.
Эксперт утверждает, что американцы всегда действуют на протяжении долгого времени, а ситуация вокруг вывода войск из Афганистана сама по себе непростая, масса техники и боеприпасов просто брошено.
«Сегодня мы видим, какое огромное количество техники и боеприпасов просто оставлено и брошено. Это не передано вооруженным силам Афганистана, не локализовано имущество от подразделений Талибана. Есть скрытая передача для последующих действий. Еще три года назад, когда в Сирии ИГИЛ* практически был развеян и разгромлены, американцы в спешном порядке начали перевозить в Афганистан боевиков. Те 12 человек в Кандагаре, которые представляли ИГИЛ, вдруг переросли в несколько тысяч хорошо подготовленных бойцов, которые не очень взаимодействуют с Талибаном. У Талибана не было никогда выдвинутых требований. Сегодня, когда произошла такая акция, в которой не очень хорошо выглядят вооруженные силы США, я вижу лицемерие и стратегию», – уверен афганский ветеран.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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