Иранское издание не исключает возможность столкновений России и НАТО в Черном море

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Иранское издание Resalat опубликовало статью, в которой описан недавний инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море. По мнению автора публикации, напряженность в отношениях между Россией и Западом будет только усиливаться. Инцидент с британским судном Россия, считающая Крымский полуостров своей территорией, расценила как «агрессию протяженностью в три километра».
Несмотря на заявления России, британское военное ведомство выступило с опровержением факта «предупредительных залпов» по судну Королевских ВМС. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что эсминец Defender, направляясь в грузинский порт Батуми, следовал по безопасной траектории «в территориальных водах Украины», в «полном соответствии с международным правом».
Издание пишет, что такое развитие событий было ожидаемо. После того, как к власти в США пришли представители Демократической партии, началось возобновление политики сотрудничества с европейскими партнерами. Как считают аналитики Resalat, сейчас наблюдается возвращение к политике «совместного давления» на Россию. Кроме того, Украина постоянно заявляет о своем желании вступить в НАТО. Все эти события Москва расценивает как опасные для России.
Внутри самого НАТО далеко не все хотят видеть Украину в Альянсе. Но НАТО продолжает наращивать военное присутствия у западных границ России, пишет inosmi.ru.
Многие политологи расценили состоявшуюся в июне встречу Путина и Байдена как начало «разрядки международной напряженности». Но напряженность между РФ и Западом только растет и эта тенденция в ближайшее время не прекратится.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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